Berlin (dpa) - «Der König der Löwen» ist Kult. Seit seinem Kinostart 1994 gehört die Geschichte zu den beliebtesten Zeichentrickfilmen aus dem Hause Disney und wurde sogar als Musical auf die Bühne gebracht. Nun gibt es eine Neuauflage.

Jon Favreau bringt den behutsam modernisierten Klassiker auf die Leinwand, nachdem er 2016 bereits das Remake von «The Jungle Book» inszeniert hat. Die Geschichte spielt in virtuellen Welten, die am Computer geschaffen wurden: Der junge Löwe Simba soll seinen Vater Mufasa als König beerben. Auch sein Onkel Scar will auf den Thron und versucht, seinen Neffen aus dem Weg zu schaffen.

Ebenfalls wieder mit dabei: Simbas Freundin Nala, die Hyänen und natürlich das fröhlich vorlaute Erdmännchen Timon und sein Freund, das Warzenschwein Pumbaa. Außerdem gibt es wieder viel Musik, für die Oscar-Preisträger Hans Zimmer viele seiner altbekannten Filmsongs neu interpretiert hat.

König der Löwen, USA 2019, 117 Min., FSK ab 6, von Jon Favreau, im Original mit den Synchronstimmen von Beyoncé, Seth Rogen, Florence Kasumba