Balatonalmadi/Berlin (dpa) - Holocaust-Überlebende in Ungarn und anderen Ländern haben ihre Weggefährtin Agnes Heller gewürdigt, die am Freitagabend gestorben ist.

«Agnes Heller, ihre Empathie und ihr kritisch leuchtender Geist werden uns gerade in diesen Zeiten fehlen», teilte das Internationale Auschwitz Komitee am Samstag mit.

Heller habe die Schrecken des Holocaust sowohl von deutscher wie von ungarischer Seite erfahren, erklärte Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner. Die ungarische Philosophin und Soziologin war im Alter von 90 Jahren im Plattensee-Bad Balatonalmadi gestorben.

Als einer der wenigen aus ihrer Familie sei es ihr mit ihrer Mutter gelungen, den Deportationen und den Gaskammern von Auschwitz zu entkommen, so das Auschwitz Komitee. «Bis ins hohe Alter war die weltweit geachtete Philosophin in Ungarn antisemitischen Diffamierungen ausgesetzt: Selbst in der Universität wurde sie wegen ihrer jüdischen Herkunft als "nicht zugehörig" attackiert.»

All dies habe Heller nicht geschreckt, erklärte Heubner. «Das populistische Hetztreiben der Orbans dieser Welt erzürnte und empörte sie zutiefst, aber Schweigen war für sie nie eine Option», heißt es mit Blick auf den rechtsnationalen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban.

Heller war eine Schülerin des ungarischen marxistischen Philosophen Georg Lukacs (1885-1971). Nach dem ungarischen Volksaufstand von 1956 stellte sie den sogenannten real existierenden Sozialismus - der die sowjetische Herrschaft über Osteuropa und damit ihre Heimat Ungarn einschloss - in Frage und wurde zur Dissidentin. 1977 emigrierte sie nach Repressionen des kommunistischen Regimes nach Australien. 1986 wurde sie Nachfolgerin von Hannah Arendt auf deren Lehrstuhl für Philosophie an der New School for Social Research in New York. Nach der demokratischen Wende 1989 kehrte sie nach Ungarn zurück.

Auf Deutsch erschienen von ihr unter anderen «Theorie der Gefühle» (1980), «Der Mensch der Renaissance» (1988), «Der Affe auf dem Fahrrad. Eine Lebensgeschichte» (1999) und zuletzt - in diesem Jahr - «Paradox Europa».