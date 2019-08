Los Angeles (dpa) - Andy Serkis begibt sich in das Marvel-Universum: Der britische «Planet der Affen»-Star und Regisseur wird die Fortsetzung des Superheldenstreifens «Venom» inszenieren.

«Es passiert tatsächlich», teilte Serkis am Montag auf Instagram mit. Er könne es kaum erwarten. Hauptdarsteller Tom Hardy («Mad Max: Fury Road») kehrt zu seiner «Venom»-Rolle als Journalist Eddie Brock zurück, der durch das Alien Venom plötzlich Superkräfte erhält.

Regisseur Ruben Fleischer («Gangster Squad») brachte den ersten Film 2018 in die Kinos. Darin spielten auch Michelle Williams und Woody Harrelson mit. «Venom 2» ist das dritte Regieprojekt für Serkis nach dem Drama «Solange ich atme» (2017) und der Dschungelbuch-Verfilmung «Mogli: Legende des Dschungels» (2018).

Berühmt wurde Serkis als Darsteller. Er spielte den Gollum in «Der Herr der Ringe» und den Schimpansen Caesar in der «Planet der Affen»-Trilogie. Das Studio Sony hofft auf einen Drehstart in diesem Herbst, wie das Branchenblatt «Hollywood Reporter» berichtete.