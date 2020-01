Los Angeles (dpa) - Mit elf Nominierungen geht der Film «Joker» als großer Favorit in das diesjährige Oscar-Rennen. Der düstere Comic-Thriller von Regisseur Todd Phillips hat unter anderem Chancen auf Auszeichnungen in den Kategorien als bester Film, für Regie und Hauptdarsteller Joaquin Phoenix.

Jeweils zehn Nominierungen gab es für «The Irishman», «1917» und «Once Upon a Time in Hollywood». Diese Filme sind ebenfalls in der wichtigsten Kategorie für den besten Film nominiert.

Außerdem haben die Regisseure dieser Werke Chancen auf einen Regie-Oscar: Todd Phillips («Joker»), Martin Scorsese («The Irishman»), Sam Mendes («1917») und Quentin Tarantino («Once Upon a Time in Hollywood»). Das teilte die Oscar-Akademie am Montag mit.

Brad Pitt und Laura Dern haben Chancen auf den Oscar als beste Nebendarsteller. Pitt wurde für seine Rolle als Stuntman in Quentin Tarantinos «Once Upon a Time in Hollywood» nominiert, Dern für ihren Auftritt als Scheidungsanwältin in «Marriage Story». In der Männerriege konkurriert Pitt unter anderem mit Al Pacino und Joe Pesci aus «The Irishman». Zu den fünf Anwärterinnen in der Frauenriege gehören auch Scarlett Johansson («Jojo Rabbit») und Margot Robbie («Bombshell»).

Die deutsche Ko-Produktion «The Cave» (deutscher Titel «Die Höhle») hat Chancen auf einen Oscar als beste Dokumentation. Das Werk des aus Syrien stammenden Regisseurs Feras Fayyad («Die letzten Männer von Aleppo») ist unter den fünf Anwärtern für den Preis.

Bei den Golden Globes wurden kürzlich der Kriegsfilm «1917» von Sam Mendes als bestes Filmdrama und Quentin Tarantinos «Once Upon a Time in Hollywood» als beste Komödie ausgezeichnet.

Für den besten nicht-englischsprachigen Film ist dieses Mal kein deutsches Werk nominiert. Das Drama «Systemsprenger» von Nora Fingscheidt war schon Mitte Dezember bei der Vorauswahl auf der Strecke geblieben. Die Oscars werden am 9. Februar zum 92. Mal vergeben.