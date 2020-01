Bern (dpa) - Der Schweizer Grand Prix Literatur 2020 geht an Sibylle Berg. Die Autorin werde für ihr Gesamtwerk geehrt, teilte das Bundesamt für Kultur am Dienstag mit. Berg wurde 1962 in Weimar geboren. Sie lebt seit mehr als 20 Jahren in Zürich.

Berg habe bisher 15 Romane sowie zahlreiche Theaterstücke und Hörspiele verfasst, teilte das Amt mit. Die Jury würdigte sie als innovative, engagierte und bedeutende Stimme der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur.

Für ihren Roman «GRM Brainfuck» bekam sie 2019 den Schweizer Buchpreis. Auch im vergangenen Jahr wurde ihr Theaterstück «Hass-Triptychon – Wege aus der Krise» mit dem österreichischen Nestroy-Preis «Bestes Stück» ausgezeichnet.