Hamburg (dpa) - Beim Festival «Um alles in der Welt - Lessingtage» des Hamburger Thalia Theaters dreht sich in diesem Jahr alles um die Themen Klimawandel, Migration und Kolonialismus.

Vom 18. Januar bis zum 9. Februar stehen Gastspiele und Koproduktionen aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Namibia und Mexiko auf dem Programm, teilte das Thalia Theater mit.

Eröffnet wird das Festival am Sonntag (19. Januar) von der indischen Aktivistin Vandana Shiva. Seit Jahrzehnten setzt sich die Trägerin des alternativen Nobelpreises für eine nachhaltige Landwirtschaft ein und wurde damit eine Ikone der Antiglobalisierungsbewegung.

Am selben Abend hat die Thalia-Produktion «Hereroland» Premiere. Das deutsch-namibische Projekt sucht den Dialog über ein dunkles Kapitel der Geschichte beider Länder: den Genozid an den Herero und Nama durch die deutsche Kolonialmacht Anfang des 20. Jahrhunderts. Schon am 18. Januar gibt es das erste große Gastspiel: «Die Edda», eine bildgewaltige Überschreibung des großen nordischen Schöpfungsmythos in der Regie von Thorleifur Örn Arnarsson vom Burgtheater Wien.

In dem belgischen Gastspiel «Reverse Colonialism!» von Ahilan Ratnamohan und Star Boy Collective versuchen drei Performer, ursprünglich aus Kamerun und Nigeria und in Belgien lebend, das Migrations-Integrations-Debakel zu lösen, indem sie provokativ und unterhaltsam einen utopischen Staat für europäische Afrikaner und afrikanische Europäer entwerfen, über dessen Gesetze das Publikum aktiv mitentscheiden darf.

Namensgebers des Festivals ist der Dichter der Aufklärung Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781).