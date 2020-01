Berlin (dpa) - Hoffnung keimt auf: Ricky Turner hat einen neuen Job als Paketzusteller gefunden. Eine Chance, um die angespannte finanzielle Lage seiner Familie wieder in Griff zu bekommen. Aber der Stress, die Belastung und der permanente Zeitdruck setzten ihm bald gewaltig zu.

Darunter beginnen auch seine Frau Abbie und die beiden Kinder schwer zu leiden. Mit seinen Filmen fordert Ken Loach immer wieder vehement soziale Gerechtigkeit ein. 83 Jahre alt ist der britische Regisseur, aber er ist noch immer wütend. Sein Herz schlägt für die Unterdrückten, die Abgehängten und Vergessenen. In seinem packend erzählten, aufrüttelnden Sozialdrama «Sorry We Missed You» taucht er tief ein in die harte Welt der Paketzusteller.

Sorry We Missed You, Großbritannien, Frankreich, Belgien 2019, 100 Min., FSK ab 12, von Ken Loach, mit Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Ross Brewster.