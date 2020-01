Hamburg (dpa) - Mit großem Erfolg ist das ARD-«Großstadtrevier» in die letzte Staffel mit dem kürzlich gestorbenen Jan Fedder gestartet. Bundesweit 3,44 Millionen Zuschauer schalteten am Montag im Ersten die Vorabendserie um Abenteuer auf St. Pauli ein, wie der Sender am Dienstag mitteilte.

«Höher war die Zuschauerresonanz für den Serienklassiker vom Hamburger Kiez zuletzt vor zehn Jahren. Auch der Marktanteil von 13,4 Prozent für die 439. Episode ist der beste Wert seit zehn Jahren», berichtete ein Sprecher in München.

Als Polizist Dirk Matthies sorgte Jan Fedder 28 Jahre lang für Recht und Ordnung auf dem Kiez. Am 30. Dezember starb er mit 64 Jahren in Hamburg.