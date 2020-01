Los Angeles (dpa) - «Wonder Woman»-Darstellerin Gal Gadot und ihr Komödien-Kollege Will Ferrell werden am 9. Februar als Helfer auf der Oscar-Bühne stehen. Dies gab die Filmakademie in Los Angeles bekannt.

Als weitere Talente, die bei der Gala Trophäen verteilen werden, kündigten die Verleiher unter anderem auch Timothée Chalamet, Mark Ruffalo, Kristen Wiig und Zazie Beetz an.

Vorige Woche waren die ersten Star-«Presenter» benannt geworden. Als prominente Helfer sind auch die Oscar-Gewinner von 2019 dabei: Rami Malek («Bohemian Rhapsody»), Olivia Colman («The Favourite - Intrigen und Irrsinn»), Regina King («If Beale Street Could Talk») und Mahershala Ali («Green Book - Eine besondere Freundschaft»).

Zum zweiten Mal in Folge steht in diesem Jahr kein Gastgeber auf der Oscar-Bühne, die Gala wird allein mit Star-Präsentatoren bestritten. Die Trophäen werden in Los Angeles zum 92. Mal vergeben.