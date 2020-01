Berlin (dpa) - US-Schauspielerin Claire Danes (40) war nach eigenen Angaben im Gespräch für die Hauptrolle der Rose im Blockbuster «Titanic» von 1997 - doch sie lehnte freiwillig ab. «Ich fühlte mich nicht danach», sagte sie jetzt dem Radiomoderator Dax Shepard.

Auch nach dem Welterfolg des Hollywood-Films mit Leonardo DiCaprio habe sie die Entscheidung nicht bereut. «Ich war nicht hin- und hergerissen.»

Es gab großes Interesse an ihr für die Rolle, berichtete Danes. «Doch ich hatte gerade erst dieses romantische Epos («William Shakespeares Romeo + Julia») mit Leo in Mexico City gedreht, wo sie auch 'Titanic' drehen wollten», sagte sie. DiCaprio habe auch mit der Entscheidung gerungen.

Danes schilderte in der Shepard-Radiosendung den Moment, als DiCaprio sich für die Rolle entschied: Beide hätten zu der Zeit denselben Manager gehabt. Sie habe auf einem Balkon seines Büros gestanden. DiCaprio habe unten auf dem Parkplatz in einem gemieteten roten Cabrio seine Runden gedreht. Er habe zu ihr hochgeschaut und ihr zugerufen: «Ich mach's! Ich mach's!» Sie habe ihn in dem Moment gut verstehen können. Aber: «Ich war nicht bereit dafür», sagte Danes.

Das Kinodrama von Regisseur James Cameron ist einer der größten Erfolge der Filmgeschichte. Er wurde mit elf Oscars ausgezeichnet. In dem Film verliebt sich die vornehme Rose auf der ersten und letzten Reise der «Titanic» in den Habenichts Jack, der beim Untergang des Schiffs stirbt. Der Film machte Kate Winslet und Leonardo DiCaprio, die das Liebespaar spielten, zu Superstars - und letztlich unsterblich.