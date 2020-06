Er starb am Montag in New York nach einem einjährigen Kampf gegen Krebs, wie sein Sprecherteam der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Schumacher wurde 80 Jahre alt.

Er drehte Filme wie «Falling Down» und die Comic-Verfilmungen «Batman Forever» (1995) und «Batman & Robin» (1997). In den 1990er Jahren inszenierte er die beiden John-Grisham-Bestseller «Die Jury» und «Der Klient». Schon mit seinem dritten Regieprojekt «St. Elmo's Fire - Die Leidenschaft brennt tief» war Schumacher 1985 in Hollywood aufgefallen. Seinen letzten Spielfilm drehte er im Jahr 2011. In dem Verbrecherdrama «Trespass – Auf Leben und Tod» übernahmen Nicolas Cage und Nicole Kidman die Hauptrollen.

