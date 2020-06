Berlin (dpa) - Neustart fürs Känguru: Die Komödie «Die Känguru-Chroniken» nach Motiven der Bestseller von Marc-Uwe Kling startete am 5. März im Kino, kurz vor den Corona-Schließungen. Innerhalb von zehn Tagen hatte der Film von Regisseur Dani Levy damals in etwa 700 Kinos schon mehr als 500.000 Zuschauer.

Laut PR-Agentur des Filmverleihs hat das Werk seitdem in den häufiger werdenden Autokinos weitere 150.000 Zuschauer gezählt - und auch in den Video-on-Demand-Angeboten haben den Film schon viele abgerufen. Nun startet eine leicht andere Fassung mit einer kurzen Szene in 3D im Kino - in etwa 400 Sälen: «Die Känguru-Chroniken reloaded».

Die Känguru-Chroniken, Deutschland 2020, 93 Min., FSK ab 0, von Dani Levy, mit Dimitrij Schaad, Marc-Uwe Kling, Henry Hübchen und Rosalie Thomass

