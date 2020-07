Kopenhagen (dpa) - Das Kunstmuseum Aros im dänischen Aarhus plant einen Erweiterungsbau unter der Erde. Museumsdirektor Erlend Høyersten präsentierte am Donnerstag das Projekt, das den Titel The Next Level trägt.

Der Erweiterungsbau, der in Zusammenarbeit mit den Architekten Schmidt Hammer Lassen entwickelt wurde, besteht demnach aus mehreren Elementen: einer unterirdischen Galerie auf 1000 Quadratmetern, einer halbunterirdischen Kuppel namens The Dome des amerikanischen Künstlers James Turrell und einem temporären Pavillon für Ausstellungen und Konzerte.

Die Baukosten werden auf knapp 200 Millionen dänische Kronen (knapp 27 Mio Euro) geschätzt und zu mehr als der Hälfte mit privaten Mitteln finanziert, wie es hieß. Die Eröffnung ist den Angaben zufolge für 2023 geplant.

© dpa-infocom, dpa:200702-99-651183/3