Berlin (dpa) - Eigentlich fängt der Tag für die Mutter Rachel ziemlich normal an. Doch als sie ihren Sohn Kyle zur Schule bringt, läuft einiges aus dem Ruder - und dann trifft sie auch noch auf einen psychopathischen Autofahrer, der seine Wut an ihr auslassen will.

Der neuseeländische Star Russell Crowe («Gladiator») spielt diesen Fremden, der nichts mehr zu verlieren hat und durchdreht. Caren Pistorius («High Ground») verkörpert die Mutter Rachel.

Der Actionthriller «Unhinged - Außer Kontrolle» ist der erste größere Hollywoodfilm, der nach der Corona-Pause in unsere Kinos kommt.

- Unhinged - Außer Kontrolle, USA 2020, 90 Min., FSK ab 16, von Derrick Borte, mit Russell Crowe, Jimmi Simpson, Caren Pistorius.

© dpa-infocom, dpa:200709-99-727780/3