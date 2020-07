Berlin (dpa) - Jack Cunningham war einst der Basketball-Starspieler seiner Highschool. Nun führt er ein heruntergekommenes Leben als Malocher auf einer Baustelle.

Eines Tages bittet der Schulleiter seinen früheren Star, wieder in die Turnhalle zurückzukehren und als Trainer die aktuelle Basketballmannschaft der Schule zu coachen - ein Team, das kaum noch genug Spieler hat, um alle nötigen Positionen zu besetzen. Nach einer erneut durchgesoffenen Nacht nimmt Jack das Angebot an. Gespielt wird er von Ben Affleck - ein kluger Spielzug dieses Dramas «Out of Play - Der Weg zurück».

Out of Play - Der Weg zurück, USA 2020, 109 Min., FSK ab 12, von Gavin O'Connor, mit Ben Affleck, Janina Gavankar, Brandon Wilson

