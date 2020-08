Koblenz/Landau (dpa) - Der Liedermacher und Lyriker Wolf Biermann (83) erhält die Ehrendoktorwürde der Universität Koblenz-Landau.

Der Fachbereich Philologie/Kulturwissenschaften würdige damit die besonderen Verdienste des Künstlers um Literatur und Wissenschaft, teilte die Universität in Rheinland-Pfalz am Dienstag mit. Biermann erhält die Urkunde am 28. Oktober bei einer Feier im Theater Koblenz.

Er freue sich über die Würdigung, teilte Biermann der Deutschen Presse-Agentur mit. «Als Poet kann ich mir das Tragen eines Doktortitels eigentlich nicht leisten, aber für Euren Zeitgenossen im Streit der Welt ist diese Ehre eine Ermutigung.»

Biermann wuchs in Hamburg auf und siedelte 1953 in die DDR über. Dort veröffentlichte er in den 1960er Jahren erste Lieder und Gedichte. Wegen seines Engagements gegen das SED-Regime verweigerte ihm die DDR 1976 nach Konzerten in der Bundesrepublik die Wiedereinreise.

