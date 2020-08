London (dpa) - Der schottische Schauspieler Sean Connery (89) ist von britischen Lesern der Film- und Fernsehzeitschrift «Radio Times» zum besten James-Bond-Darsteller aller Zeiten gewählt worden.

An der Umfrage, die wie ein Turnier mit mehreren Runden konzipiert war, hatten 14.000 Menschen teilgenommen. Am Montag wurde das Ergebnis bekannt gegeben.

In der ersten Runde setzte sich Connery («Goldfinger») knapp gegen den Engländer und aktuellen 007 Daniel Craig («Skyfall») durch. Lässig hingegen schaffte es der gebürtige Ire Pierce Brosnan («GoldenEye») in die zweite Runde gegen den Australier George Lazenby («Im Geheimdienst Ihrer Majestät»). Der 2017 verstorbene Engländer Roger Moore («Octopussy»), der die Rolle siebenmal gespielt hatte, flog überraschend gegen den in Wales geborenen Timothy Dalton («Der Hauch des Todes») raus.

Im Finale setzte sich Connery dann mit 44 Prozent der Stimmen gegen Dalton (32 Prozent) und Brosnan (23 Prozent) durch. Der Chefredakteur der «Radio Times» sagte zu dem Ergebnis: «Connery hat es wieder einmal bewiesen, er ist der Bond mit dem Midas-Touch.» Eine Anspielung auf eine Zeile aus dem Titelsong des Bond-Films «Goldfinger» («He's the man with the midas touch»). Der legendäre König Midas soll alles zu Gold gemacht haben soll, was er berührte.

