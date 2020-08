Berlin (dpa) - Maybelline ist eine ziemlich durchschnittliche Dame, die in Texas einen Chor leitet. Als ihr Sohn stirbt, erfährt sie, dass sie dessen Business geerbt hat - einen Drag Club in San Francisco. Doch Maybelline lässt sich nicht unterkriegen.

Im Gegenteil, sie will die Shows zu einem Erfolg machen und endlich mehr Gäste in den finanziell gefährdeten Club locken. An diesen Aufgaben wächst natürlich auch Maybelline selbst. Aus der konservativen Texanerin wird eine aufgeschlossenere Frau. In der Hauptrolle von «Stage Mother» ist die 73-jährige Jacki Weaver («Silver Linings») zu sehen.

Stage Mother, Kanada 2020, 93 Min., FSK o.A., von Thom Fitzgerald, mit Jacki Weaver, Lucy Liu, Adrian Grenier

© dpa-infocom, dpa:200813-99-150172/4