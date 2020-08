Berlin (dpa) - Die ZDF-Trödelshow «Bares für Rares» hat die anderen TV-Sendungen am Mittwochabend weit abgehängt. 4,99 Millionen Zuschauer (18,6 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr, wie bei Horst Lichter unter anderem historische Salzgefäße, eine Biedermeier-Wiege und eine Fahrschultafel aus der Nachkriegszeit versteigert wurden.

Das Erste strahlte den ersten Teil der Dramareihe «Der Turm» mit Jan Josef Liefers aus. 2,71 Millionen Zuschauer (10,1 Prozent) wollten das sehen. Die ZDFneo-Krimireihe «Wilsberg» schalteten 1,91 Millionen (7,1 Prozent) ein. Die RTL-Musikshow «I Can See Your Voice» kam auf 1,85 Millionen (7,1 Prozent) Zuschauer und die Sat.1-Reportagereihe «112 Notruf Deutschland» auf 1,34 Millionen (5,1 Prozent). Die US-Serie «9-1-1 Notruf L.A.» auf ProSieben guckten 1,06 Millionen (4,0 Prozent).

Vox hatte die Mysteryserie «Outlander» im Programm, 940 000 (3,5 Prozent) waren an den Bildschirmen dabei. Mit der RTLzwei-Show «Kampf der Realitystars» verbrachten 870 000 (3,4 Prozent) den Abend.

