Das Video zu ihrem Song «Brown Skin Girl» stellte die 24-fache Grammy-Gewinnerin am Montag auf Youtube - am Dienstagmorgen hatte der Clip schon mehr als zwei Millionen Aufrufe erzielt.

In dem Video heißt es: «Baby, kenn deinen Wert, ich liebe alles an dir, von deinen krausen Locken bis zu jeder einzelnen Kurve» und: «Deine Haut ist nicht nur dunkel - sie strahlt und erzählt deine Geschichte». Im Refrain singt die Sängerin «deine Haut ist wie Perlen». Das Lied ist Teil des Albums «The Lion King: The Gift» aus dem vergangenen Jahr.

© dpa-infocom, dpa:200825-99-298444/4