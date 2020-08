New York (dpa) - Der Backstreet Boys-Sänger AJ McLean (42) tanzt demnächst im US-Fernsehen. Er werde an der Tanzshow «Dancing with the Stars» teilnehmen, teilte McLean via Twitter mit.

«Ich möchte mich bei meiner Frau und meinen zwei Töchtern bedanken, dass sie Daddy in dieses Abenteuer ziehen lassen.» Der TV-Sender ABC bestätigte seine Teilnahme. Die neue Staffel soll im September beginnen, weitere Teilnehmer sollen noch bekannt gegeben werden. McLean hatte mit der Boygroup Backstreet Boys vor allem in den 90er Jahren weltweit Erfolge gefeiert.

In der Vergangenheit waren bereits Prominente wie die Sängerin Christina Milian, die frühere Weltklasse-Tennisspielerin Martina Navratilova, die Schauspielerin Mischa Barton oder Marla Maples, Ex-Frau von US-Präsident Donald Trump, bei der Tanzshow angetreten. Die Show ähnelt dem deutschen RTL-Format «Let's Dance».

