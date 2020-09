Berlin (dpa) - «Back to Live» - zurück ins Konzert-Leben: Roland Kaiser (68) möchte mit seinem Auftritt in der Berliner Waldbühne ein Zeichen für ein bisschen mehr Normalität und ungezwungenes Miteinander setzen.

«Es ist eine Chance, mein Publikum wieder zu sehen», sagte der Schlagerstar vor seinem Auftritt am Donnerstagabend bei einem der ersten großen Konzerte in der Corona-Krise in Deutschland. «Es wird ein sehr emotionaler Abend werden.» Auch wenn bei den regulär 22.000 Plätzen der Waldbühne nur 5000 besetzt werden dürften: «Die Anzahl spielt in so einem Moment keine Rolle.»

Während der Corona-Zwangspause habe er neue Lieder geschrieben und eine CD vorbereitet. «Ich kam etwas zur Ruhe, dann gab es eine Konzentration auf meine Familie». Allerdings sorge er sich um die Musiker und die Sänger, die am Anfang ihrer Karriere seien. Er rechne aber «ganz sicher» damit, Anfang April 2021 wieder auf Tour zu gehen.

Unter dem Motto «Back to Live» startet Kaiser eine Konzertreihe in der Waldbühne, bei der in den kommenden Tagen auch der der Rapper Sido, der Comedian Helge Schneider und der Rockmusiker Peter Maffay auftreten sollen.

Die Show-Branche gebe «ein Lebenszeichen» von sich, wie der Veranstalter Dieter Semmelmann (Semmel Concerts) sagte. Die Hygiene- und Distanzvorschriften kämen einem «Berufsverbot» gleich. Die Konzertveranstalter müssten bis November Sicherheit haben, wie es weitergehe. «Sonst ist diese Branche platt.»

Der Präsident des Bundesverbands der Veranstaltungswirtschaft, Jens Michow, sagte, es sei «elementar wichtig», dass die Politik so bald wie möglich sage, welche Hilfen die Branche bekommen könne, sollten die Einschränkungen weiter bestehen. Es stelle sich überhaupt die Frage, ob die aktuellen Abstandsregelungen noch erforderlich seien.

Ein ursprünglich für den 4. September geplantes Großkonzert in Düsseldorf mit bis zu 13.000 Zuschauern ist abgesagt und auf den Spätherbst verschoben worden. Die Organisatoren hatten sich angesichts steigender Infektionszahlen und möglicher nachträglicher Kapazitätsbeschränkungen dazu entschlossen.

© dpa-infocom, dpa:200903-99-419367/2