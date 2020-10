London (dpa) - Bei Konzerten seiner Hardrock-Band Mötley Crüe stand Schlagzeuger Tommy Lee schon immer für Spektakel. Auf dem Höhepunkt der letzten Shows trommelte er sein Drum-Solo kopfüber, festgeschnallt an sein Schlagzeug, das sich an einer Schiene über das Publikum bewegte. Ähnlich überdreht klingt sein neues Soloalbum «Andro».

«Ich saß herum und schrieb wie ein Verrückter», sagte Lee, der sich im Studio austobte. «Ich hab auf dem Keyboard in die Tasten gehauen, und plötzlich hat mich der Sound inspiriert oder es kam ein Beat, und der Rest entstand von allein.» Rund ein Dutzend Gastmusiker lud Lee dazu ein. Künstler wie Killvein, Moon Bounce oder King Elle Noir dürften aber nur absoluten Insidern ein Begriff sein.

Klassischen Rock gibt es nicht. Lukas Rossi, einst Frontmann in Lees kurzlebiger Band Rockstar Supernova, singt «When You Were Mine», ein Prince-Cover, das noch am ehesten als Rock zu bezeichnen ist. Josh Todd, Sänger der L.A.-Rocker Buckcherry, singt wiederum gar nicht. Er spricht 30 Sekunden lang über Eiscreme. Das ist eben Lees Humor.

«Knock Me Down» mischt Rap mit Industrial-Metal, der Track hat Wucht. Rapperin Brooke Candy und R&B-Sänger Moon Bounce reimen zu dumpfen Beats («Demon Bitches»), die Südafrikanerin Push Push rappt mit markantem Akzent zu minimalistischen Synthie-Klängen («Tops»). Sogar eine clubtaugliche Dance-Nummer («Make It Back») hat Lee zu bieten.

Nach dem radiofreundlichen Soloalbum «Tommyland: The Ride» (2005) ist «Andro» ein gewöhnungsbedürftiges Chaos, das mitunter an Lees frühere Band Methods Of Mayhem erinnert. Die nahm 1999 ein Album auf, auf dem unter anderem Snoop Dogg, Lil' Kim und Fred Durst mitwirkten. Damals sang und rappte Lee selbst. Jetzt konzentriert er sich auf Samples, Instrumente und druckvolle Drums. Durst produzierte die Videos dazu.

Nur wenige Mötley-Crüe-Fans werden sich wohl für «Andro» begeistern können, und das hat Lee auch bewusst einkalkuliert. Trotzdem können die Crüe-Anhänger beruhigt sein. Denn bald will der 58-Jährige wieder mit seiner Kultband auf Tournee gehen. Knapp sechs Jahre, nachdem die Musiker per Vertrag versichert hatten, nie wieder als Mötley Crüe zu touren, gaben sie Anfang dieses Jahres ihre Wiedervereinigung bekannt.

