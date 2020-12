Berlin (dpa) - Berufsmusiker Oliver Henrich (38), Abiturientin Paula Dalla Corte (19), Realschullehrer Alessandro Pola (30), Schüler Tosari Udayana (19), sowie das Freundes-Duo Mael (25) und Jonas (19) stehen im Finale der zehnten «The Voice of Germany»-Staffel.

Die Gesangstalente setzten sich am Sonntagabend im Halbfinale der ProSieben/Sat.1-Castingshow in der Zuschauerabstimmung durch.

In der live und ohne Publikum ausgestrahlten Show feierte außerdem Lena Gercke (32) nach einer Babypause ihr Comeback. Das silbern-glitzernde Outfit der Moderatorin bezeichneten in sozialen Medien einige als «Alukleid» oder «Space-Anzug». Im Juli brachte das Model Töchterchen Zoe zur Welt. In den «Voice»-Folgen zuvor hatte sie deshalb Annemarie Carpendale (42) an der Seite von Thore Schölermann (36) vertreten.

Im Finale der Jubiläumsstaffel treten die Kandidaten am kommenden Sonntag (20.15 Uhr, Sat.1) mit ihren prominenten Coaches und Gaststars wie Sarah Connor oder Michael Patrick Kelly an.

© dpa-infocom, dpa:201214-99-680782/2