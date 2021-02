Baden-Baden (dpa) - Rapperin und Youtuberin Katja Krasavice hat ihr neues Album «Eure Mami» direkt an der Spitze der deutschen Charts platziert. Es ist schon ihre zweite Nummer-eins-Platte nach «Boss Bitch» von 2020, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Neueinsteiger dominieren auch auf den weiteren Plätzen der Album-Charts. Platz zwei erobert die Metal-Band Accept mit «Too Mean To Die», dahinter folgen der britische Musiker Steven Wilson («The Future Bites»), das Schlager-Quintett Stimmen der Berge («Ewige Liebe») und und die bayerische Indie-Rockband The Notwist («Vertigo Days»).

In den Single-Charts steigt Katja Krasavice mit «Friendzone» auf dem zweiten Platz ein. An der Spitze bleiben Kasimir1441, badmómzjay & WILDBWOYS («Ohne Dich»). Den dritten Platz verteidigt Olivia Rodrigo («Drivers License»).

© dpa-infocom, dpa:210205-99-319633/2