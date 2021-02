Berlin (dpa) - Die ZDF-Krimiserie «Kommissarin Lucas» hat am Samstagabend mit Abstand die meisten Zuschauer angelockt. 7,48 Millionen schalteten die Krimireihe ein (Marktanteil 22,1 Prozent), in der Ulrike Kriener als Kommissarin Lucas in der Donaustadt Regensburg ermittelt.

Gute Quoten sicherte sich auch RTL mit «Deutschland sucht den Superstar»: 3,48 Millionen schauten zur Primetime zu (10,8). In der ARD lief der Ökothriller «Retter der Meere: Tödliche Strandung» mit Hannes Jaenicke und Daniel Roesner. Das sahen 3,44 Millionen (10,2).

2,33 Millionen schalteten am Samstagabend Sat.1 ein (7,0). Dort lief «The Jungle Book», die Neuverfilmung des gleichnamigen Zeichentrickfilms. ProSieben hatte die Battle-Show «Schlag den Star» im Programm. Dieses Mal traten der Ex-Handballspieler Pascal Hens und der frühere Fußball-Profi Kevin Großkreutz gegeneinander an und lockten damit 1,86 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme (7,1). «Terminator 2 - Tag der Abrechnung» wollten auf Vox 1,05 Millionen sehen (3,3).

© dpa-infocom, dpa:210207-99-335914/2