«Leben über Kreuz»: Organspende-Drama auf Arte

Straßburg (dpa) - «Dieses Programm ist nicht geeignet für Kinder, Jugendliche oder empfindsame Zuschauer», warnt Arte. Denn dieser Film geht an die Nieren - im doppelten Wortsinn.

Caren Blumberg und Jan Kempe sind schwer nierenkrank und brauchen eine Organspende. Das allein belastet schon sie und ihre Familien. Doch zum Ende hin zeigt der deutsch-französische Sender am Freitagabend (20.15 Uhr) sehr plastisch, wie eine Transplantation vonstattengeht: mit Schnitten, Blut und herausgetrennten Organen in sterilen Metallschalen.

Es ist keine leichte Kost, mit denen Arte-Zuschauer so das Wochenende einläuten können. Aber es ist ein wichtiges Thema. Nach Daten der Deutschen Stiftung Organtransplantation ging die Zahl der postmortalen Organspender im vergangenen Jahr um zwei Prozent im Vergleich zu 2019 auf 913 zurück. Die Zahl der gespendeten Organe nach dem Tod sank fast in ähnlichem Umfang auf 2941, etwa die Hälfte davon waren Nieren. Doch der Bedarf ist deutlich größer: Ende 2020 standen noch immer 9200 Patienten auf der Warteliste für eine Transplantation.

Caren Blumberg und Jan Kempe warten auch. Ihre jeweiligen Partner kommen nicht als Lebendspender infrage. Das ist eine weniger häufige Form der Organspende, bei der einer lebenden Person eine intakte Niere entnommen wird - wie im Fall von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender.

Doch Blumbergs und Kempes Arzt stellt fest, dass es die recht seltene Möglichkeit gibt, dass die Werte von Carens Mann und Jan sowie von Jans Frau und Caren zueinander passen. Organspenden sozusagen über Kreuz sind möglich. Und so trägt das Drama auch den Titel «Leben über Kreuz».

Es macht sehr eindrucksvoll und nahbar die Hürden eines solchen Unterfangens deutlich, auch wenn die Konstellation an sich wohl kaum viele Menschen nachempfinden können. Doch die vermeintlich perfekte Lösung ist kein Grund zu Freudentaumel - denn die beiden Paare kennen sich nicht. Vor einer Spende müssen die Kempes und die Blumbergs aber eine Ethikkommission überzeugen, dass sie so eng befreundet sind, dass diese Freundschaft selbst einen Todesfall überstünde.

Das Annähern und Kennenlernen legt Wunden und Verletzlichkeiten offen. Es fördert innerfamiliären Zwist empor und führt selbst die Eheleute auseinander. «Denk' mal darüber nach, wer hier dein Leben retten will», fährt Sebi Blumberg seine Frau an. Den Arzt bedrängt er schier mit den Worten: «Ich werde nicht zusehen, wie meine Frau krepiert.» In Caren wiederum mehrt sich Verzweiflung: «Wenn der Tod so nah kommt», sagt sie, wolle sie nur noch leben.

Benjamin Sadler und Christine Hecke als das Blumberg-Paar und Annette Frier und André Szymanski als die Kempes spielen überzeugend ihre Charaktere und bringen immer wieder durchgewirbelte Gefühlswelten anschaulich zum Ausdruck. Die Gespräche zwischen den Erkrankten, zwischen den Gesunden, zwischen den Frauen und den Männern greifen alle unterschiedliche Aspekte vor einem solch lebenseinschneidenden Schritt auf.

Und auch die Mitglieder der Ethikkommission schwanken zwischen Zustimmung - wenn doch die vier Betroffenen alle bereit sind - und der Frage, wie freiwillig eine solche Entscheidung sein kann, wenn die fremde Niere doch so dringend gebraucht wird?

Neben diesen moralischen Fragen, schwerer Kost und vielen Abs sorgt der Film aber auch für ein paar Aufs - insbesondere zum Ende hin. Dafür wird zwar ein bisschen viel Dramatik eingebaut, die im echten Leben wohl ähnlich wahrscheinlich sein dürfte wie die Chance einer Über-Kreuz-Spende. Das ist dann aber wohl dem Genre geschuldet.

