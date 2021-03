Köln (dpa) - Die Sängerin Maite Kelly (41) feiert an diesem Freitag (19. März) bei RTL das Jubiläum ihres Siegs bei «Let's Dance» vor zehn Jahren. Die Autorin und DSDS-Jurorin habe Auftritte bei den Magazinen «Guten Morgen Deutschland», «Punkt 12» und «Exclusiv».

Am Abend werde sie dann live bei «Let's Dance» im Studio auftreten und auf ihren Tanzpartner von 2011, Christian Polanc, treffen.

«Ich bin sehr glücklich, dass ich zehn Jahre nach dem Gewinn von "Let's Dance" an den "Ort des Geschehens" zurückkehre, um dort meinen neuen Song zu präsentieren», zitierte RTL am Donnerstag die Sängerin («Warum hast du nicht nein gesagt»). Am 18. Mai 2011 hatte Kelly die RTL-Tanzshow gewonnen.

Nach dem RTL-Nachtjournal läuft ab 0.35 Uhr in der Nacht zum Samstag noch die Doku «Absolut Maite Kelly». Anlässlich des Jubiläums begleitet auch das Vox-Magazin «Prominent!» die Sängerin und berichtet am Sonntag darüber (21. März).

