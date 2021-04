Letzte «Tagesschau» für Linda Zervakis

Hamburg (dpa) - Mit einem letzten «Guten Abend, meine Damen und Herren!» hat sich die Hamburgerin Linda Zervakis als Sprecherin der ARD-«Tagesschau» verabschiedet.

Am Montagabend las die 45-Jährige zum letzten Mal in der 20-Uhr-Sendung die wichtigsten Nachrichten des Tages vor. Die drehten sich unter anderem um den Impfgipfel, Militärausgaben und das Gedenken an die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl vor 35 Jahren. Am Ende des 15-Minuten-Blockes verzichtete sie auf große Gesten oder extra Abschiedsworte. Stattdessen beließ sie es bei einer allgemeinen Verabschiedung der Zuschauer. «Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund», sagte Zervakis, die einen knallroten Blazer trug, mit einem Lächeln.

Zervakis ist seit 2006 bei ARD-aktuell und spricht seit 2013 auch die 20-Uhr-Nachrichten des ARD-Flaggschiffes. Die Nachrichtensendung zieht derzeit täglich auf allen Ausspielwegen deutlich mehr als zehn Millionen Zuschauer an. Das «Tagesschau»-Team habe Zervakis als Mensch und Kollegin sehr geschätzt, sagte ARD-aktuell-Chefredakteur Marcus Bornheim Anfang April als die Abschiedsnachricht bekannt wurde. «Die "tagesschau" bedauert sehr, auf Linda Zervakis verzichten zu müssen», sagte er auf der Sendungs-Webseite weiter.

Zervakis ist in den vergangenen Jahren aber nicht nur wegen der «Tagesschau» zu einem bekannten Fernsehgesicht geworden.

Die mit ihrer Familie in Hamburg wohnende Journalistin mit griechischen Wurzeln war in den vergangenen Jahren zunehmend auch abseits der «Tagesschau» zu sehen. So ging sie in der Sendung «Linda Zervakis: Alles auf Anfang» mit prominenten Gästen auf Zeitreise zu prägenden Orten, machte bei vielen Promi-Quizshows mit, hat den Podcast «Gute Deutsche» mit Interviews mit Menschen mit Migrationshintergrund auf die Beine gestellt und ist im sozialen Netzwerk Instagram aktiv. Sie schrieb zudem Bücher, so brachte sie 2020 den Bestseller «Etsikietsi. Auf der Suche nach meinen Wurzeln» heraus.

Zuletzt hatte sie auch gemeinsam mit ihrer Kollegin Caren Miosga von sich reden gemacht, weil sie gemeinsam das Buch «Alle sind so ernst geworden» von Benjamin von Stuckrad-Barre und Martin Sutter als Hörbuch eingelesen haben. Zudem war sie in den vergangen Jahren auch in Musikvideos der Bands Beginner, Deichkind und Die Ärzte zu sehen.

Wie es nach der «Tagesschau» für sie weiter gehen wird, wollte sie zunächst noch nicht verraten. Das wolle sie aber auf ihrem Instagram-Account bekannt geben, hatte sie Anfang April ihren Followern versprochen. Dort hatte Zervakis am Montag dann auch Worte für ihren Abschied gefunden. «Da waren acht aufregende und schöne Jahre.» Sie bedankte sich dabei bei dem gesamten Team vor und hinter der Kamera. «Danke, dass ich ein Teil von euch sein durfte und in den Jahren bei euch sehr viel gelernt habe, das ich niemals missen möchte.» Auch die Post der Zuschauer in den vergangenen Tagen habe sie begeistert. «Einfach unbeschreiblich.»

Mitte Dezember 2020 hatte «Tagesschau»-Chefsprecher Jan Hofer (69) nach rund 36 Dienstjahren ebenfalls seinen Hut genommen. Er war seitdem Kandidat bei der RTL-Tanzshow «Let's Dance» und wird künftig Anchorman einer neuen wochentäglichen Nachrichtensendung im RTL-Hauptabendprogramm sein. In seiner letzten Sendung hatte er während der Verabschiedung von den Zuschauern mit einem Lächeln seine rote Krawatte abgenommen.

