Jung, schön, tot: «Ein starkes Team» ermittelt wieder

Berlin (dpa) - Der Berlin-Krimi «Ein starkes Team» begibt sich am Dienstag um 20.15 Uhr in die Welt der Reichen und Schönen. Beim Fotoshooting auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof ist eine junge Frau durch einen Drogenmix in ihrem Mineralwasser zu Tode gekommen.

In den Augen des gemütlichen Kriminalkommissars Garber (Florian Martens) sowie seiner jungen Kollegen Wachow (Stefanie Stappenbeck) und Klöckner (Matthi Faust) könnte erst einmal jeder der Anwesenden als Täter in Frage kommen. Schließlich herrschte bei all dem Schminken, Ankleiden und Posieren wuseliges Kommen und Gehen.

Bald erfahren die Ermittler, dass das Mordopfer Leonie (Amelie Otto) Stress mit seiner Agenturchefin Petersen (Dennenesch Zoudé) gehabt hat. Und dass es auf Partys des obercoolen Fotografen Ewerwein (Tobias Oertel, «Der Bozen-Krimi») mehrfach sittenwidrig zugegangen ist.

«Preis der Schönheit» heißt die Krimi-Episode, die auf ZDFneo mit breitem Pinsel Neid, Missgunst und Konkurrenzdruck einer Branche malt, die vielen Frauen und Mädchen nach wie vor als erstrebenswert gilt.

Leider entkommt der Krimifall aus der Feder von Grimme-Preisträger Leo P. Ard («Polizeiruf 110: Totes Gleis») dabei nicht der Klischeefalle. Der im Februar 2018 erstmals ausgestrahlte Film gerät zudem eher wirr und mittelprächtig spannend. Inszeniert hat ihn der erfahrene Serienregisseur Ulrich Zrenner («Der Staatsanwalt»).

Die Produktion der Firma Ufa Fiction stellt ausschweifend dar, wie Sex und sexuelle Nötigung eine harte Währung im Geschäft um eine Modelkarriere bilden. Wobei die Übergriffe nicht nur von den Mächtigen der Branche ausgehen, sondern auch von den stets «Mädchen» genannten Fotomodellen zielbewusst provoziert werden. Die konsumieren hier im Übrigen wie selbstverständlich Koks und Ecstasy-Pillen. Sei es, um sexuelle Hemmungen, sei es, um leichter weitere Pfunde ihrer ohnehin superschlanken Luxuskörper zu verlieren.

Neben der knallharten Petersen und dem bald in Untersuchungshaft einsitzenden Fotografen wirkt auch der junge Caterer Patrick Heise (Christopher Reinhardt), der Ex-Freund des Opfers, verdächtig. Sodann eine unsympathisch auftretende Model-Mutter (Gerit Kling, «Notruf Hafenkante»), die früher einmal brandenburgische «Erdbeerkönigin» war und sich nun für ihre Tochter Hanna (Caroline Hartig) noch größere Lorbeeren erhofft. Und selbst die biederen Eltern Leonies (Susanne Lüning, Thomas Dehler) verhalten sich zweifelhaft.

Hilfe in dem zwischenmenschlichen Geflecht erhoffen sich die Kripo-Leute vor allem von der angesehenen Toxikologin Dr. Keppler (Dorka Gryllus), die die Inhaltsstoffe von Leonies tödlicher Dosis mit den Partydrogen Ewerweins vergleicht. Bringt das die Lösung?

© dpa-infocom, dpa:210423-99-327136/3