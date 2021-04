Berlin (dpa) - Tickets für Konzerte der Berliner Punkrock-Band Die Ärzte («True Romance») sind oft ein Privileg für ganz schnelle Fans.

Die Konzerte für eine Stadion-Tour im kommenden Jahr mit Band Bela B (58), Farin Urlaub (57) und Rodrigo Gonzalez (52) waren am Donnerstag allerdings nicht wie sonst üblich schon nach kurzer Zeit ausverkauft.

Das Trio spielt 14 Open-Air-Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auftakt der «Buffalo Bill in Rom Tour 2022» ist am 3. Juni in Hannover.

Für 2022 hat die Band eine bereits nach wenigen Minuten ausverkaufte Tour nur durch die Hauptstadt mit 13 Auftritten angekündigt. Die «Berlin Tour MMXXII» führt von Mai bis August 2022 durch neun Clubs und Konzerthallen. Außerdem gibt es Konzerte in der Zitadelle Spandau, der Parkbühne Wuhlheide und am Flughafen Tempelhof. Auftakt ist am 7. Mai 2022 im Club «Schokoladen» in Mitte.

Die Band plant noch in diesem Jahr die coronabedingt verschobene «In The Ä Tonight Tour». Der Auftakt für die ausverkauften Konzerte ist am 30. Oktober in Berlin. Bei dieser Konzertreise durch 15 Städte sind 26 Auftritte in Deutschland, der Schweiz und Österreich geplant.

