Rahaf Mohammed al-Kunun begrüßt den Chef der Einwanderungspolizei von Thailand am internationalen Flughafen in Bangkok. Foto: Uncredited

Bangkok (dpa) - Nach der verhinderten Abschiebung aus Thailand in ihre Heimat wartet eine junge Frau aus Saudi-Arabien nun auf die Ausreise in ein Drittland. Die 18-jährige Rahaf Mohammed al-Kunun befindet sich in der Obhut des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR.