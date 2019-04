Zwei Männer nach Mord an nordirischer Journalistin in Haft

Gewalt in Londonderry

Londonderry (dpa) - Nach dem Mord an der Journalistin Lyra McKee in Nordirland sind zwei junge Männer festgenommen worden. Die 29-Jährige wurde bei gewaltsamen Ausschreitungen in der Stadt Londonderry erschossen. Eine Kugel traf ihren Kopf; sie starb im Krankenhaus.