Kreml bestätigt: Putin trifft am Donnerstag Kim Jong Un

Treffen in Wladiwostok

Moskau (dpa) - Präsident Wladimir Putin wird den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un am Donnerstag in Russland treffen. Das teilte Präsidentenberater Juri Uschakow in Moskau mit, meldete die russische Agentur Interfax.