Liveblog: Herbe Verluste für die SPD - Grüne legen deutlich zu

Brüssel -

Gut 418 Millionen Wähler in 28 Staaten: Die „größte grenzüberschreitende Wahl auf dem Planeten“, wie die EU-Kommission sagt, läuft. In Deutschland haben die Wahllokale geschlossen. Die erste Prognose weist dramatische Verluste für die SPD aus. Die Grünen kommen auf rund 20 Prozent der Stimmen. Bei der Landtagswahl in Bremen liegt die CDU in der Prognose knapp vor der SPD.