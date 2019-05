«Heute haben die Wählerin und der Wähler das Wort. Ich hoffe drauf, dass viele das nutzen und wir eine hohe Wahlbeteiligung kriegen», sagte Sieling , der am Sonntag mit seiner Frau Alexia im Wahllokal erschienen war. Vor vier Jahren lag die Wahlbeteiligung nur bei 50,2 Prozent. Sieling bekräftigte erneut seine Absage an eine Zusammenarbeit mit der CDU nach der Wahl. Er hoffe auf die Fortsetzung seines rot-grünen Regierungskoalition. Auch ein Dreierbündnis von SPD, Grünen und Linken sei denkbar.

Die Landtagswahl war am Morgen ohne Probleme angelaufen. «Alles im normalen Bereich», sagte eine Mitarbeiterin der Landeswahlleitung. Rund 478.000 Frauen und Männer können bis 18.00 Uhr ihre Stimmen abgeben und über die Zusammensetzung der Bürgerschaft entscheiden. Gewählt werden darf ab 16 Jahren.

Umfragen zufolge muss die seit mehr als 70 Jahren allein oder in Koalitionen regierende SPD mit starken Stimmverlusten rechnen. Die oppositionelle CDU kann sich dagegen Hoffnungen auf einen Regierungswechsel machen. Die Abstimmung in Bremen ist bundesweit die erste Landtagswahl in diesem Jahr. Im Herbst wird in Brandenburg, Sachsen und Thüringen gewählt.