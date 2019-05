Berlin (dpa) - Die USA drängen ihre Verbündeten, darunter auch Deutschland, sich weiterhin militärisch in Syrien zu engagieren.

US-Außenminister Mike Pompeo sagte nach einem Treffen mit seinem deutschen Kollegen Heiko Maas (SPD) in Berlin: «Wir haben unsere europäischen Partner gebeten, uns zu unterstützen». Konkrete Wünsche äußerte er nicht. Das müssten dann die Verteidigungsministerien Deutschlands und der USA besprechen, sagte Pompeo.

Der «Spiegel» hatte berichtet, dass es möglicherweise darum geht, den bisherigen Einsatz von deutschen «Tornado»-Aufklärungsjets und einem Tankflugzeug, der eigentlich im Oktober auslaufen soll, zu verlängern, um eine von den USA geplante Schutztruppe im Norden Syriens zu unterstützen. Washington plant dort eine Art Pufferzone, um die Kurden - die an der Seite der USA gegen den IS kämpfen - sowohl vor der Türkei als auch vor syrischen Regierungstruppen zu schützen.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) ließ nach dem Gespräch mit Pompeo offen, ob es zu einer weiteren deutschen Unterstützung kommt und verwies darauf, dass die Entscheidungshoheit darüber beim Deutschen Bundestag liegt. Das jetzige Mandat für den Syrien-Einsatz gelte bis Oktober. «Über alles weitere wird dann zu gegebener Zeit im Bundestag zu diskutieren und zu entscheiden sein», sagte er. Aber «wir begrüßen es sehr, dass die Vereinigten Staaten sich entschieden haben, ihre Präsenz vor Ort aufrechtzuerhalten».

In der großen Koalition droht wegen des Themas ein Streit. Der «Spiegel» hatte den außenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Rolf Mützenich, mit den Worten zitiert: «Eine Verlängerung oder eine Anpassung des Mandats kommt aus unserer Sicht nicht in Frage». Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen sprach sich in der «Augsburger Allgemeinen» für ein weiteres deutsches Engagement in Syrien aus: «Wir reden über eine Schutzzone für die Kurden im Norden des Landes und somit in der europäischen Nachbarschaft. Aus meiner Sicht ist es deshalb grundsätzlich Teil der deutschen Verantwortung, dortige Bevölkerungsgruppen zu schützen und Konflikte zu vermeiden», sagte Röttgen.

Deutschland ist seit mehr als drei Jahren mit Aufklärungsflugzeugen und einem Tankflugzeug am Kampf gegen die Terrormiliz im Irak und in Syrien beteiligt. Von Jordanien aus starten die Bundeswehrjets und liefern Bilder, mit deren Hilfe andere Verbündete wie die USA Luftangriffe gegen den IS ausführen. Nach bisherigen Plänen soll dieser Einsatz zum 31. Oktober 2019 auslaufen.