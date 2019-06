Kassel (dpa) - Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ist an einem Kopfschuss gestorben. Es gebe derzeit keinen Hinweis auf einen Suizid, teilten die Ermittler am Montag in Kassel mit.

Lübcke (CDU) war im Alter von 65 Jahren in der Nacht zu Sonntag gestorben.

In einer CDU-Erklärung hieß es, als Regierungspräsident habe Lübcke «nie das klare Wort» gescheut. «Er war ein Brückenbauer, wie er besser nicht sein könnte.» In diesen schweren Stunden seien die Gedanken und Gebete vor allem bei Lübckes Frau, den beiden Söhnen und dem im vergangenen Jahr geborenen Enkelsohn, erklärten Bouffier und Boddenberg. In einer Mitteilung des Regierungspräsidiums hieß es, in der Behörde herrschten «Fassungslosigkeit und Erschütterung über den Tod des beliebten und außerordentlich nahbaren» Chefs.

Lübcke wurde im nordhessischen Bad Wildungen geboren. Vor seiner Amtszeit als Regierungspräsident saß Lübcke von 1999 bis 2009 für die CDU im hessischen Landtag.