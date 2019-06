Bremen (dpa) - SPD, Grüne und Linke haben den Auftakt der Verhandlungen über ein rot-grün-rotes Regierungsbündnis in Bremen übereinstimmend als konstruktiv und vertrauensvoll bezeichnet.

Die Gespräche hätten auf Augenhöhe stattgefunden, sagte Linken-Fraktionschefin Kristina Vogt am Mittwoch nach dem rund vierstündigen Treffen in Bremen.

Die Delegationen beschlossen die Bildung einer Arbeitsgruppe zum Thema Finanzen, die in kleiner Runde tagen und die finanziellen Rahmenbedingungen für das hoch verschuldete Bundesland berechnen soll. Alle Finanzzusagen an den Bund würden eingehalten, sagte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). In dieser Frage habe Einigkeit bestanden.

Bis Ende Juni soll die große Koalitionsrunde noch fünf weitere Male mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten tagen. Nächster Termin ist Dienstag, 18. Juni. Dann geht es unter anderem um Wissenschaft, Medien und Religion. Die Schlussrunde ist für Samstag, 30. Juni, terminiert.