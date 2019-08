Berlin (dpa) - Trotz eines breiten politischen Konsenses will die Bundesregierung nicht vor September über eine Senkung der Mehrwertsteuer für Bahntickets im Fernverkehr entscheiden.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte am Montag in Berlin, die Regierung begrüße alle Vorschläge, wie der Klimaschutz vorangebracht werden könne. Es gehe aber darum, ein Gesamtpaket zu schnüren. Das Klimakabinett der Bundesregierung will darüber am 20. September entscheiden. Ähnlich äußerten sich Sprecher von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).

In der politischen Debatte über mehr Klimaschutz deutet sich breite Übereinstimmung über eine Senkung der Mehrwertsteuer für Zugfahrten an. Die Grünen-Fraktion hat einen Gesetzentwurf eingereicht. Dieser sieht eine Reduzierung der Mehrwertsteuer im Fernverkehr von 19 auf 7 Prozent vor. Für den Nahverkehr gilt bereits der ermäßigte Satz. Die Bundesregierung solle dafür Sorge tragen, dass die Steuerermäßigungen zu 100 Prozent an die Bahnkunden weitergegeben werden.

Das Bündnis Allianz pro Schiene warnt jedoch vor übertriebenen Hoffnungen auf eine klimapolitische Wirkung. Geschäftsführer Dirk Flege sagte am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: «Eine Mehrwertsteuersenkung ist wichtig, weil sie ein Stück weit Fairness schafft. Sie löst aber nicht die Probleme im Verkehrssektor.»

Die Nachfrage nach Bahnreisen sei ohnehin groß. «Entscheidend ist, dass die Politik mit einer deutlichen Aufstockung der öffentlichen Mittel für die Schiene die Infrastruktur und damit das Angebot spürbar verbessert», sagte Flege.

Es sei aber gut, wenn der Bund mit der Senkung der Mehrwertsteuer für Fernreisen mit der Bahn «ein Stück» weit Wettbewerbsgleichheit zwischen den Verkehrsträgern herstelle. «Die politischen Mehrheiten dafür sind da - dies muss jetzt besser heute als morgen umgesetzt werden.» Im Bündnis Allianz pro Schiene sind Unternehmen, aber auch Umwelt- und Fahrgastverbände vertreten.