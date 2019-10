Im Vergleich zum vergangenen Dezember - also kurz nach ihrer Wahl zur Parteivorsitzenden - ist das nur noch die Hälfte. Im Vergleich fünf möglicher Kanzlerkandidaten als Nachfolger von Angela Merkel schneidet sie am schlechtesten ab. Allerdings erreichen auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), CSU-Chef Markus Söder, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Grünen-Chef Robert Habeck keine mehrheitlich positive Zustimmung.

In einer Insa-Umfrage für die «Bild»-Zeitung antworteten nur 29 Prozent auf die These «Ich traue AnnegretKramp-Karrenbauer das Kanzleramt nicht zu» mit «Stimme nicht zu». 63 Prozent stimmten der These zu.