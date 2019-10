Ministerpräsidenten uneinig über Föderalismus-Reform

Grainau (dpa) - Zwischen den Ministerpräsidenten der Länder gibt es deutliche Differenzen über eine mögliche Reform des Föderalismus. Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) warb zum Auftakt der Ministerpräsidentenkonferenz erneut für seinen Vorstoß, die Länder gegenüber dem Bund zu stärken.

«Unser Ziel ist, den Ländern wieder etwas mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten zu geben», erklärte er im bayerischen Grainau. Söder räumte aber bereits ein, dass das von Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen vorgeschlagene Modell eines «Föderalismus der zwei Geschwindigkeiten», bei dem starke Länder mehr Kompetenzen bekommen können als andere, nicht so schnell realisiert werden könne: «Das ist ein langer Weg», sagte er.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidenten Malu Dreyer (SPD) entgegnete, sie stehe natürlich zum Föderalismus - aber nicht zu einem «Wettbewerbsföderalismus nach Stärken und Schwächen und Ausstattung». Der Vorteil des Föderalismus bestehe auch darin, «dass wir in unserer Unterschiedlichkeit gemeinsame Wege gehen». Der niedersächsische Regierungschef Stephan Weil (SPD) sagte: «Die Bundesrepublik ist in den vergangenen Jahrzehnten gut damit gefahren, dass starke und schwache Länder zusammengehalten haben. Das wird auch so bleiben. Punkt.»

Indessen drohten Bayern und Baden-Württemberg mit einem Ausstieg aus dem geplanten Nationalen Bildungsrat. «Ich glaube wir müssen aus diesem Nationalen Bildungsrat überlegen auszusteigen», sagte Söder in Grainau. «Es läuft in eine falsche Richtung. Es wird ein bürokratisches Monstrum, das am Ende aus Berlin in die kleinen Schulstuben hineinregiert und in die Klassenzimmer.» Das könne nicht sein. «Wir wollen, dass die Klassenzimmer nach wie vor regional gestaltet werden und nicht zentral verwaltet werden.»

Auch Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) äußerte sich ähnlich kritisch: «Ich halte den Nationalen Bildungsrat für ein überflüssiges Gremium. Wir brauchen kein Gremium, das auf Bundesebene Vorgaben für landeshoheitliche Aufgaben entwickelt», sagte die Koordinatorin der unionsgeführten Bildungsministerien. Anstelle eines Nationalen Bildungsrates sollten die Länder in einem Staatsvertrag verbindliche und einheitliche Standards für deutschlandweit vergleichbare Bildung regeln, etwa für einheitliche Schulabschlüsse in allen Schularten.

Auf Einladung Söders besuchten die Regierungschefs am späten Vormittag zunächst die Zugspitze. Auf Deutschlands höchstem Berg ging es aber nach der offiziellen Begrüßung noch nicht um politische Inhalte, sondern zunächst um sonniges Alpenpanorama und ein Gruppenfoto.

«Es ist Bayern eine große Ehre und Freude, Gastgeber der Ministerpräsidentenkonferenz zu sein», sagte CSU-Chef Söder der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Konferenz finde nicht nur an einem der schönsten Orte von ganz Bayern statt, die Zugspitze sei auch ein wichtiger deutscher Ort. Bayern hat seit dem 1. Oktober den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz inne.