Grafenwöhr (dpa) - Mit einem Besuch von US-Soldaten im bayerischen Grafenwöhr hat US-Außenminister Mike Pompeo heute seinen zweitägigen Deutschlandbesuch gestartet. Pompeo war am Mittwochabend in Nürnberg gelandet und dort vom US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, begrüßt worden.

Vor dem Abflug hatte Pompeo Deutschland als einen der vertrauenswürdigsten Freunde der USA, «wichtigen Alliierten und engen Partner unseres Engagement mit Europa und der Welt» bezeichnet. «Ich freue mich auf konstruktive Gespräche darüber, wie wir viele wichtige globale Fragen zusammen angehen können», schrieb er auf Twitter.

Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump Anfang 2017 angespannt. Die US-Regierung wirft dem Nato-Partner Deutschland mangelnde Militärausgaben vor, kritisiert das deutsch-russische Pipeline-Projekt Nord Stream 2 scharf und droht der EU mit Strafzöllen, was vor allem die deutsche Autoindustrie treffen könnte.

Nach Gesprächen mit Militärangehörigen in Grafenwöhr und dem benachbarten Vilseck wird Pompeo nach Mödlareuth weiterreisen. Durch das Dorf mit nur knapp 50 Einwohnern verlief einst die innerdeutsche Grenze, die in Mödlareuth teilweise mit einer Mauer gesichert war. Die Ortschaft hatte deswegen den Beinamen «Little Berlin» erhalten.

Für Pompeo stand in Grafenwöhr unter anderem auch die Teilnahme an einer Live-Übung auf dem Programm. Der heutige Außenminister und frühere CIA-Chef war als junger Mann in den 1980er Jahren selbst als Soldat in Deutschland stationiert und diente als Kommandeur einer Panzer-Einheit in der Nähe von Bayreuth.

Derzeit haben die US-Streitkräfte noch rund 35.000 Soldaten in Deutschland stationiert, davon nach US-Angaben rund 10.000 an den bayerischen Standorten Grafenwöhr und Vilseck.