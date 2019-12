UN-Klimakonferenz in Madrid geht in die Verlängerung

Seit zwei Wochen läuft die UN-Klimakonferenz in Madrid, eigentlich sollte am Freitag Schluss sein. Doch trotz großer Demos und dringender Aufrufe für mehr Tempo beim Klimaschutz laufen die Verhandlungen zäh - der Gipfel muss in die Verlängerung.