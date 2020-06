Seehofer prüft Anzeige gegen «taz»-Kolumne

Berlin (dpa) - Nach einer polizeikritischen Zeitungskolumne erwägt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eine Strafanzeige gegen die Autorin.

Zunächst hatte er angekündigt, diese am Montag zu stellen - nun soll erst am Nachmittag endgültig entschieden werden. Der Beschluss solle nach seiner Rückkehr nach Berlin fallen, sagte der Minister in Stuttgart, wo er sich nach den Ausschreitungen vom Wochenende ein Bild über die Lage machte. Aus der Medienbranche kam heftige Kritik an Seehofers Vorhaben.

Die umstrittene Kolumne einer «taz»-Mitarbeiterin erschien vor einer Woche in der Tageszeitung. In dem Text stellte die Autorin ein Gedankenspiel an, wo Polizisten arbeiten könnten, wenn die Polizei abgeschafft würde, der Kapitalismus aber nicht.

Zum Schluss der Kolumne heißt es: «Spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein: die Mülldeponie. Nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten.» Aus der Berufsgruppe heraus und von Politikern kam danach viel Kritik. Die Chefredaktion der Zeitung äußerte Bedauern, im eigenen Haus wurde eine Debatte angestoßen.

Laut Staatsanwaltschaft Berlin gingen bislang mehr als ein Dutzend Anzeigen zu der Kolumne ein, unter anderem wurde der Vorwurf der Volksverhetzung erhoben. Derzeit werde geprüft, ob ein Anfangsverdacht vorliegt, hieß es am Montag auf Anfrage. Der Deutsche Presserat als Selbstkontrolle der Presse registrierte nach eigenen Angaben inzwischen fast 300 Beschwerden zu dem Text. Darunter ist demnach auch eine des Bundespolizei-Hauptpersonalrats beim Bundesinnenministerium.

Seehofer hatte die Strafanzeige am Sonntag bei «Bild» noch als beschlossene Sache angekündigt: «Ich werde morgen als Bundesinnenminister Strafanzeige gegen die Kolumnistin wegen des unsäglichen Artikels in der "taz" über die Polizei stellen.» Inzwischen ist allerdings auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dazu im Gespräch mit Seehofer, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag sagte.

Als Straftatbestände für eine Anzeige kämen laut Seehofer Volksverhetzung oder Beleidigung in Frage. Die Möglichkeit einer Anzeige habe sein Haus bereits seit vergangener Woche geprüft. Es handle sich um eine «sehr schwierige Schnittstelle zwischen Pressefreiheit und Strafrecht», sagte Seehofer. «Ich habe ja selber gesagt, dass man beides achten muss.»

Der Minister betonte: «Wir müssen insgesamt als Politiker, aber auch die Bevölkerung insgesamt, deutlich machen, dass die ganz, ganz große Mehrheit unserer Bevölkerung hinter der deutschen Polizei steht.» Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sprang Seehofer bei: «Wer dazu aufruft, Menschen auf den Müll zu schmeißen, der muss sich schon hinterfragen lassen.»

«taz»-Chefredakteurin Barbara Junge erklärte am Montag über Seehofers Ankündigung vom Vortag: «Seine Entscheidung hätte deutlicher nicht sein können. Seine Anzeige gegen unsere Autor.in ist ein beschämender Angriff auf die Pressefreiheit.»

Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen von der Universität Tübingen sieht in der Strafanzeige «eine Form des Stimmungsaktivismus», die einem Innenminister nicht zustehe. «Es handelt sich eindeutig um eine Grenzüberschreitung, die auf Einschüchterung einer Journalistin zielt», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV), Frank Überall, betonte: «Meine spontane Reaktion auf die Nachricht von der Strafanzeige gegen die "taz": Will Horst Seehofer den Wahlkampf gegen die Medien eröffnen?» Überall betonte zugleich, die als Satire bezeichnete Kolumne sei grenzwertig gewesen. Die «taz» habe bereits ihr Bedauern dazu ausgedrückt. «Damit sollte das Thema auch für Horst Seehofer durch sein», erklärte Überall.

Die Bundesvorsitzende der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union bei Verdi, Tina Groll, sagte: «Als Innenminister, der auch die verfassungsrechtlich garantierte Pressefreiheit zu verteidigen hat, hat Seehofer andere Möglichkeiten der politischen Auseinandersetzung als das Schwingen der juristischen Keule.»

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Irene Mihalic, sagte der dpa: «Wenn Regierungsmitglieder auf diese Weise gegen Journalisten vorgehen, dann hat das schon einen sehr faden Beigeschmack und erinnert an den Orban-Stil.» SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese teilte mit: «Eine Gesellschaft muss leider auch geschmacklose und unsägliche Beiträge aushalten.» Die Pressefreiheit sei ein hohes und schützenswertes Gut. «Die Ankündigung von Bundesinnenminister Seehofer, Anzeige gegen die taz-Journalistin zu erstatten, irritiert.»