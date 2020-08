Bamako (dpa) - Nach einer Meuterei in Mali sind einem Offizier zufolge der Präsident des westafrikanischen Landes und der Regierungschef festgenommen worden.

Staatschef Ibrahim Boubacar Keïta und Premierminister Boubou Cissé seien festgenommen worden und in der Garnisonsstadt Kati angekommen, sagte Sidi Gakou, ein der Meuterei nahe stehender Offizier, der Deutschen Presse-Agentur. Dies konnte zunächst nicht unabhängig bestätigt werden. Zuvor war es zu einer Meuterei in Kati, etwa 15 Kilometer von der Hauptstadt Bamako entfernt, gekommen, wie das Auswärtige Amt mitteilte. Der westafrikanische Staatenverbund Ecowas sowie das französische Außenministerium verurteilten die Meuterei.

Der Hintergrund der Meuterei ist bislang unklar. Mali steckt seit Monaten in einer politischen Krise, zudem sind dort etliche Terrorgruppen aktiv. Die Bundeswehr ist in dem Staat an einer UN-Mission sowie an einer EU-Ausbildungsmission beteiligt.

