Berlin (dpa) - Der FC Bayern München hat zum dritten Mal in Folge in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Münchner setzten sich bei Hannover 96 mit 4:0 durch. Die Gladbacher erkämpften sich bei 1899 Hoffenheim ein torloses Remis. Wichtige Siege am Tabellenende gelangen Fortuna Düsseldorf durch das 2:0 gegen den SC Freiburg und dem VfB Stuttgart durch ein 2:1 gegen die Hertha aus Berlin. Vizemeister Schalke 04 kam beim FC Augsburg zu einem glücklichen 1:1-Unentschieden.