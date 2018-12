Berlin (dpa) - Der Bund will den Ländern helfen, mehr Erzieher für eine bessere Betreuung in den Kitas zu finden. Zusätzlich zu den zugesagten 5,5 Milliarden Euro aus dem Kita-Gesetz will Familienministerin Franziska Giffey den Ländern rund 300 Millionen Euro für eine Fachkräfteoffensive geben. Derzeit sei der Beruf für viele nicht attraktiv genug , sagte Giffey den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Länder sollen das Geld unter anderem dazu verwenden, angehende Erzieher während der Ausbildung zu vergüten.