New York (dpa) - Nach einem schwachen Wochenauftakt hat es am Dienstag zu einer kleinen Erholung am US-Aktienmarkt gereicht. Einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank Fed legte der Dow Jones Industrial um 0,35 Prozent auf 23675,64 Punkte zu. Der Eurokurs gab vom Tageshoch knapp über 1,14 US-Dollar wieder etwas nach und notierte zuletzt mit 1,1363 Dollar.