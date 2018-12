Stuttgart (dpa) - Nach Ausspähversuchen bleiben die Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen im Südwesten verschärft. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Morgen mitteilte, sind am Stuttgarter Airport weiterhin schwer bewaffnet Polizisten unterwegs. Auch an anderen Flughäfen der Region bleiben die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Im Zusammenhang mit einem möglicherweise geplanten Anschlag auf einen Flughafen im Südwesten Deutschlands sucht die Polizei nach vier Menschen. Mindestens ein Verdächtiger gehört nach dpa-Informationen zum radikalislamischen Milieu.